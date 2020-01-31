Китайцев начали унижать из-за распространения коронавируса

Ксенофобия,призывы воздержаться от посещения китайских магазинов и ресторанов отмечены в Италии после того, как в стране зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на итальянские СМИ.

Источник сообщил о случаях расизма и унижениях в заведениях, где обучаются азиаты. Директор консерватории Санта Сесилии попросил своих студентов из Китая, Японии и Южной Кореи приходить на занятия только после того, как медик установит, что в их жилищах не был обнаружен вирус. Этим он вызвал недовольство среди своих коллег.

Похожий случай произошел в музыкальном институте в Комо. Там студентов из Китая попросили оставаться дома в течение 14 дней после того, как они вернулись из Китая, где недавно проходили празднования китайского Нового года.

The Guardian также передает, что в Турине трех китайцев оскорбили в ресторане из-за коронавируса.

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Страхи вокруг нового вируса из Китая привели к усилению ксенофобии и в других странах.

В это же время CBS News сообщает, что американский университет UC Berkeley распространил в своих социальных сетях пост, в котором назвал антикитайскую ксенофобию на фоне информации о вирусе — нормальной реакцией. Однако интернет-сообщество подвергло публикацию критике. Представители университета позднее удалили пост и принесли свои извинения

В ответ на растущие антикитайские настроения азиаты во Франции стали делиться историями о случаях расизма, используя хештег #JeNeSuisPasUnVirus, который дословно переводится как «Я не вирус».

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила, что вспышка коронавируса 2019-nCoV — чрезвычайная ситуация международного значения. Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая отмечал, что число заболевших вирусом уже приблизилось к десяти тысячам человек. Большинство из них — 7,7 тысячи — находятся в Китае. 170 заболевших умерли, столько же вылечились от инфекции.

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