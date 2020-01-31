Смертельный китайский вирус нашли в пятой стране Европы

Новый китайский коронавирус 2019-nCoV впервые обнаружили у двух человек в Великобритании. Об этом сообщил главный врач Англии Крис Уитти (Chris Whitty), передает Reuters. Таким образом Великобритания стала пятой страной в Европе, в которой выявили вирус.

По его словам, пациенты — члены одной семьи, они получают специализированную помощь от Национальной службы здравоохранения региона. Не уточняется, выезжали ли заболевшие за рубеж или это приехавшие в страну туристы.

Уитти подчеркнул, что британская сторона использует проверенные процедуры инфекционного контроля, чтобы предотвратить распространение потенциально смертельного вируса. «Мы оперативно работаем, чтобы выявить любые контакты, которые были у пациентов», — добавил он.

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Ранее 31 января сообщалось, что два случая заражения зафиксированы в Италии у китайских туристов. До этого 2019-nCoV нашли во Франции, Германии и Финляндии.

На сегодняшний день вирусом заразились почти 9,8 тысячи человек по всему миру, большинство из них — 9658 — находятся в Китае. 213 заболевших умерли, а 187 — вылечились от инфекции.

Вирус впервые появился в китайском городе Ухань в декабре 2019-го. Он передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. По мнению экспертов, новый вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

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