Коронавирус дошел до Италии

Два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Италии. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает РИА Новости.

Заболевшими стали два китайских туриста, приехавшие в Италию несколько дней назад. «Мы приняли все меры для изоляции двух этих случаев», — заявил Конте.

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После подтверждения двух случаев заболевания Италия решила приостановить авиасообщение с Китаем.

Ранее ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

На сегодняшний день вирусом заразились около 7,8 тысяч человек по всему миру, большинство из них — 7,7 тысячи — находятся в Китае. 170 заболевших умерли, столько же вылечились от инфекции.

Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.

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