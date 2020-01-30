В США подтвердили случай передачи коронавируса от человека к человеку

В США подтвердили первый случай заражения коронавирусом от человека к человеку. Об этом сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Передача вируса произошла от жительницы Чикаго человеку, который жил с ней в одном доме. Уточняется, что всего на территории США подтверждено шесть случаев заражения.

Ранее США эвакуировали 240 своих граждан из зараженного смертельным коронавирусом региона Китая — города Ухань провинции Хубэй. Известно, что Boeing-747, перевозящий американцев, сделал остановку в международном аэропорту Анкоридж на Аляске. Там была проведена проверка здоровья всех пассажиров, после чего самолет отправился в Калифорнию. При этом в министерстве здравоохранения отметили, что людей с подозрением на коронавирус не брали на рейс.

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По состоянию на полночь 30 января, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170, инфицированных — превысило 7,7 тысячи. Полностью справиться с болезнью удалось 170 пациентам, они уже выписаны по домам. Помимо КНР, случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции.

28 января стало известно, что ученые из Гонконга разработали вакцину от коронавируса, но ее тестирование на животных может продлиться несколько месяцев, а на людях — год.

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