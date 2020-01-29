Американцев эвакуировали из зараженного региона Китая

США эвакуировали 240 своих граждан из зараженного смертельным коронавирусом региона Китая — города Ухань провинции Хубэй. Об этом сообщает KTUU.

Известно, что «Боинг-747», перевозящий 240 американцев сделал остановку в международном аэропорту Анкоридж на Аляске. Отмечается, что там будет проведена проверка здоровья всех пассажиров, после чего самолет отправится в Калифорнию. При этом в министерстве здравоохранения отметили, что людей с подозрением на заражение коронавирусом не брали на рейс.

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Reuters также сообщает, что первый японский борт с 206 гражданами этой страны улетел из Китая в ночь с 28 на 29 января, из них двое имеют симптомы заболевания. Россия ведет переговоры с китайскими властями об эвакуации граждан из Уханя и всей провинции Хубэй.

Ранее Госдеп США заявлял, что возможности американских властей эвакуировать своих граждан из Уханя в связи со вспышкой китайского коронавируса 2019-nCoV ограничены. Приоритет в этом вопросе отдан тем, кто подвержен большему риску заразиться вирусом. В частности, речь идет о персонале диппредставительства.

28 января сообщалось, что число жертв коронавируса превысило 100 человек. Всего заражены более четырех тысяч человек. Первый случай заражения был зафиксирован в Ухане. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

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