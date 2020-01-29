Китай передал России геном коронавируса для совместной разработки вакцины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское генконсульство в Гуанчжоу.

По словам дипломатов, образцы коронавируса позволят создать экспресс-тесты для идентификации вируса в организме человека. Также подчеркивается, что российские и китайские ученые совместно работают над вакциной.

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Работа по созданию вакцины от нового коронавируса началась 26 января, и 28-го ученые из Гонконга с помощью коллег с материкового Китая и США отчитались о ее создании. Ученые выделили вирус, идет выборка штамма. Глава центра по контролю заболеваний Ху Вэньбо (Hu Wenbo) рассказала, что специалисты отбирают лекарственные вещества, способные эффективно противодействовать пневмонии.

Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. Большинство заразившихся новым коронавирусом зарегистрированы в китайском городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США и других странах.

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