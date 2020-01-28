Разработана вакцина от коронавируса

Ученые из Гонконга разработали вакцину от коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на эксперта по инфекционным заболеваниям профессора Юэн Квок-Юнг.

«Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени», — сказал Юэн Квок-Юнг, уточнив, что испытания на животных продлятся несколько месяцев, а на людях — год. Точные сроки он называть не стал.

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В создании вакцины также участвовали исследователи из материковой части Китая и США.

26 января сообщалось о начале разработки вакцины от коронавируса в КНР. Ученые выделили вирус, идет выборка штамма. Глава центра по контролю заболеваний Ху Вэньбо (Hu Wenbo) рассказала, что специалисты отбирают лекарственные вещества, способные эффективно противодействовать пневмонии.

Ранее в январе были названы сроки создания вакцины против китайского вируса в России. Заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин заявил, что полный цикл создания вакцины займет минимум полгода, разработка самого препарата — до трех месяцев.

Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. Большинство заразившихся новым коронавирусом зарегистрированы в китайском городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США и других странах.

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