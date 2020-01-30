Количество жертв коронавируса увеличилось на четверть

За последние сутки в китайской провинции Хубэй зарегистрировано 1 032 случаев заболевания и 37 случаев летального исхода в связи с распространением нового китайского коронавируса 2019-nCoV, сообщает «Интерфакс».

В провинции Ухань было выявлено 356 случаев заражения и 25 случаев смертей. Всего согласно последним данным было зарегистрировано почти шесть тысяч больных и 162 жертвы вируса.

В среду, 29 января, число жертв коронавируса, вспышка которого произошла в Китае, увеличилось до 131 человека. Первый случай заражения был зафиксирован в китайском городе Ухань. По данным Посольства России в Пекине, в закрытом из-за вируса городе находятся 120 россиян.

Помимо Китая, случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции. Вирус имеет инкубационный период в 14 дней и может передаваться от человека к человеку.

28 января стало известно, что ученые их Гонконга разработали вакцину от коронавируса, но ее тестирование на животных может продлиться несколько месяцев, а на людях — год.

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