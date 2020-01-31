США включили Китай в «красный список» из-за коронавируса

США включили Китай в «красный список» стран, которые категорически не рекомендуется посещать, из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдеп поместил Китай на самый высокий четвертый уровень опасности. «Не путешествуйте в Китай из-за нового коронавируса, впервые обнаруженного в Ухане», — говорится в сообщении. Американцам, которые уже находятся в этой стране, рекомендуется как можно скорее ее покинуть.

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По последним данным, в Китае 9692 зараженных вирусом. Также зафиксировано еще около 15 тысяч случаев с подозрением на заболевание. Более 100 тысяч человек, которые имели контакт с заболевшими, находятся под карантином. Жертвами болезни стали 213 человек.

Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.

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