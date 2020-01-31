Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа», перевод статьи которого приводит «ИноСМИ».

44-летняя женщина по фамилии Цзян рассказала, что несколько лет назад она переехала в Ухань. В январе она вернулась в родной город, чтобы отпраздновать китайский Новый год. Ее встретил муж, который заметил, что женщина плохо себя чувствует. Он отвез Цзян в местную больницу.

Не добившись положительного результата, женщину перевезли в Центральную больницу «Санься», где поместили в изолятор и диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV. По словам Цзян, она оказалась первой заразившийся в Чунцине.

Каждый день врачи проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, а также применяли методы из традиционной китайской медицины. В результате вся симптоматика изменилась в лучшую сторону и девушку выписали, не взяв с нее денег за лечение.

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«Меня спрашивают, страшна ли эта болезнь? Я считаю, что самое главное — не надо бояться самому», — сказала Цзян. Она также порекомендовала носить маску и чаще мыть руки. Женщина посоветовала не откладывать обращение к врачу, если поднялась температура, появился кашель и другие симптомы. «Не стоит беспокоиться, что тебя изолируют, надо сохранять хорошее расположение духа, слушаться врачей, верить медикам, и тогда обязательно пойдешь на поправку», — подытожила Цзян.

На сегодняшний день вирусом заразились 8233 человека по всему миру, большинство из них — 7,7 тысячи — находятся в Китае. 170 заболевших умерли, столько же вылечились от инфекции.

Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.

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