Китай решил вернуть своих граждан в зараженный Ухань

Китайские власти решили вернуть своих граждан в зараженный Ухань — город, с которого началось распространение коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Reuters.

Пекин уже выделил два рейса авиакомпании Xiamen Airlines, чтобы доставить граждан КНР из Таиланда и Малайзии обратно. В частности, самолеты отправят в Бангкок и Кота-Кинабалу.

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22 января Ухань был закрыт, позже были перекрыты и некоторые соседние города. Принимаемые в КНР меры по защите населения затронули более миллиарда человек.

По последним данным, заражено 9776 человек. Также зафиксировано еще около 15 тысяч случаев с подозрением на заболевание. Более 100 тысяч человек, которые имели контакт с заболевшими, находятся под карантином. Жертвами болезни стали 213 человек.

Количество заболевших новым вирусом в Китае уже превысило общее число всех заразившихся в мире во время эпидемии коронавируса SARS в 2002-2003 годах.

Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.

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