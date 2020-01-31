Названы меры профилактики коронавируса

Чтобы избежать заражения коронавирусом, гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями, необходимо тщательно соблюдать гигиену и придерживаться еще нескольких правил. Меры профилактики перечислены на сайте Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что возбудители этих заболеваний высокозаразны и передаются воздушно-капельным путем. Вне тела человека вирус активен от нескольких часов до нескольких дней, поэтому основной способ не заразиться — избегать контакта с содержащими вирусы частицами выделений заболевших. Сделать это можно, например, при помощи медицинской маски, которую надо менять каждые два-три часа (больным — каждый час), а также частого мытья и дезинфекции рук. Их рекомендовали мыть не менее 20 секунд после посещения любых общественных мест и транспорта, прикосновения к деньгам, дверным ручкам, перилам, перед едой и готовкой. После возвращения с улицы домой рекомендуется вымыть не только руки, но и лицо, а нос промыть изотоническим раствором соли.

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Еще одним способом профилактики называется отказ от рукопожатий, поцелуев, объятий и распущенных волос. В публикации говорится, что не стоит пользоваться общими полотенцами, чужими предметами личной гигиены. Больным следует есть из отдельной или одноразовой посуды. Помещения необходимо часто проветривать, ежедневно проводить дома влажную уборку, обрабатывая в том числе дверные ручки, выключатели, поверхности техники.

Ранее в Роспотребнадзоре советовали россиянам пить только бутилированную воду и есть термически обработанную пищу, а также не посещать рынки, где продаются рыба и животные, и избегать мероприятий с участием зверей.

По последним данным, коронавирусом заражено 9 776 человек, умерли 213 заболевших. Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке. На данный момент в стране не выявлено ни одного инфицированного.

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