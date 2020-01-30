Названа дата закрытия границы России с Китаем

В правительстве России назвали дату закрытия границы с Китаем на Дальнем Востоке из-за смертельного коронавируса 2019-nCoV. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина в четверг, 30 января.

«С 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой согласно приложению», — говорится в документе.

В данный перечень включены 16 пунктов пропуска, в их числе — автомобильные и железнодорожные.

Согласно документу, Министерству иностранных дел России поручено сообщить об ограничениях властям Китая и других стран, «интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения».

В распоряжении правительства подчеркивается, что вводимые ограничения «обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер».

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