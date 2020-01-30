Призванную противостоять коронавирусу российскую систему биозащиты оценили

Существующая в России с советских времен система обеспечения биологической защиты, призванная противостоять смертельному коронавирусу из Китая, является лучшей в мире. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» выразил вирусолог, профессор Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДФУ) Михаил Щелканов.

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«Одно перечисление ее элементов займет около получаса. Отмечу, что в нее входит система Роспотребнадзора, Минздрав с федеральным медико-биологическим агентством, профильные подразделения биологической безопасности, также есть в Минобороны войска биологической и химической защиты — это только то, что на слуху», — оценил специалист.

Ранее 30 января сообщалось, что российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился о закрытии границы с Китаем на Дальнем Востоке и других мероприятиях по борьбе со смертельным коронавирусом 2019-nCoV.

По состоянию на полночь 30 января, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170, инфицированных — превысило 7,7 тысячи. Полностью справиться с болезнью удалось 170 пациентам, они уже выписаны по домам. Помимо КНР, случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции.

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