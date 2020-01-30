Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Медики предложили лечить коронавирус препаратами Рибавирин, рекомбинантный интерферон бета lb и Лоинавир/Ритонавир. Первый препарат применяется для лечения гепатита С, второй уменьшает частоту и тяжесть обострений у больных с рассеянным склерозом, последнее лекарство применяют при лечении ВИЧ.

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29 января президент Владимир Путин провел совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой — они обсуждали меры предупреждения заболевания в России. Российский лидер заявил, что власти делают все возможное для того, чтобы возникшие перед ними неожиданности не стали неожиданностями для граждан страны.

Вирусом заразились более шести тысяч человек, минимум 132 умерли от вызванной им пневмонии, а 110 удалось полностью излечиться. Эксперты считают, что новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его появления оценивается как высокий. Помимо КНР, коронавирус был выявлен в 15 странах.

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