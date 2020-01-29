Песков посоветовал чихающим сидеть дома

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Никаких специальных мер в Кремле в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV не предпринимается. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

По его словам, в Кремле в принципе стараются относиться внимательно к здоровью сотрудников. «Чихаешь — сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени», — заявил Песков.

29 января президент России Владимир Путин провел совещание о предупреждению инфекции с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Российский лидер заявил, что власти делают все возможное для того, чтобы возникшие перед ними неожиданности не стали неожиданностями для граждан страны.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что с полуночи 31 января железнодорожное сообщение между Россией и Китаем будет ограничено прямыми поездами Москва-Пекин и Пекин-Москва. Движение по остальным направлениям в связи со вспышкой вируса будет временно приостановлено. Михаил Мурашко в свою очередь рассказал о подготовке проекта о временных рекомендациях по лечению коронавируса.

По данным на 29 января, вирусом заразились более шести тысяч человек, 132 умерли от вызванной им пневмонии, а 110 удалось полностью излечиться. Эксперты считают, что новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его появления оценивается как высокий. Помимо КНР, коронавирус был выявлен в 15 странах.

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