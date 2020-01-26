Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса

Россиянам дали несколько рекомендаций по профилактике коронавируса. Памятка опубликована на сайте Роспотребнадзора.

В поездках за границу специалисты рекомендуют пользоваться масками для защиты органов дыхания, пить только бутилированную воду, есть термически обработанную пищу и мыть руки после посещения многолюдных мест. Также необходимо уточнять эпидемиологическую обстановку в том регионе, куда планируете отправиться.

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Ведомство также призывает не посещать рынки, где продаются морепродукты и животные, а также массовые мероприятия с участием животных.

«При любом недомогании срочно обратитесь за медицинской помощью», — заключил Роспотребнадзор.

Накануне, 25 января, председатель КНР Си Цзиньпин сообщил об ускорении темпов распространения коронавируса в Китае. По последним данным, жертвами вируса стали 54 человека, число заболевших приблизилось к 1,5 тысячи.

В настоящее время меры Китая по защите населения затрагивают свыше миллиарда жителей страны. В 22 провинциях и муниципалитетах введен наивысший уровень опасности из-за угрозы здоровью людей.

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