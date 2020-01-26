В Китае возросло количество жертв коронавируса, уже известно о 54 смертельных случаях. Информацию о ситуации в режиме реального времени передает местное издание Global Times.

13 человек скончались в провинции Хубэй. Также выросло количество заболевших, еще 323 человека заразились вирусом 2019-nCoV.

Ранее Минздрав России сообщал о 41-м погибшем от коронавируса во всем мире. Также специалисты ведомства привели данные об эпидемиологической ситуации на 25 января, согласно которой, в мире зарегистрировали 1 438 случаев заболевания.

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Ранее, 25 января, сообщалось, что в Москве госпитализировали семерых граждан Китая с подозрением на коронавирус. Проживавшие в одной гостинице постояльцы рассказали, что повышенная температура держится у них уже несколько дней. Позже стало известно, что у китайцев ОРВИ, коронавирус не подтвердился.

В настоящее время меры Китая по защите населения затрагивают свыше миллиарда жителей страны. В 22 провинциях и муниципалитетах введен наивысший уровень опасности из-за угрозы здоровью людей.

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