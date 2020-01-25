В Москве госпитализировали нескольких китайцев с высокой температурой

Пятерых граждан Китая с высокой температурой госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Больные рассказали, что повышенная температура держится у них уже несколько дней.

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По данным канала, все заболевшие проживали в гостинице. Туда выехало 12 бригад скорой помощи. Сейчас они осматривают других постояльцев. Всего в отеле проживают около 270 человек.

Ранее 25 января стало известно, что у 13-летнего школьника, возвращавшегося из Пекина в Москву, заподозрили коронавирус, вспышка которого зафиксирована в Китае. Во время полета у ребенка поднялась температура. В аэропорту Шереметьево его должна была встретить скорая помощь, чтобы, в частности, взять анализ на вирус.

К вечеру 25 января жертвами вируса стал 41 человек. Всего на территории Китая зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения опасной инфекцией. Меры властей по защите населения затрагивают свыше миллиарда жителей страны. В 22 провинциях и муниципалитетах введен наивысший уровень опасности из-за угрозы здоровью людей.

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