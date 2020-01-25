У вернувшегося из Китая российского школьника заподозрили коронавирус

Коронавирус заподозрили у 13-летнего школьника, который возвращался из Пекина в Москву. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, у ребенка во время полета поднялась температура. В аэропорту Шереметьево его должна была встретить скорая помощь, чтобы, в частности, взять анализ на коронавирус, вспышка которого зафиксирована в Китае. Рейс должен был приземлиться в 14:50 по московскому времени.

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По последним данным, коронавирусом 2019-nCoV заразились 876 человек, погиб 41 пациент. Большинство зараженных находятся в Китае, однако несколько больных выявили за пределами страны: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США.

Вирус передается от человека к человеку, основными симптомами называют повышенную температуру, утомление и кашель с мокротой.

По состоянию на 25 января, в России не нашли людей, зараженных коронавирусом 2019-nCoV. На государственных границах ведется усиленный контроль туристов, прибывающих из неблагополучных стран.

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