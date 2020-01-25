Еще одного китайца госпитализировали в России с подозрением на коронавирус

Еще один гражданин Китая был госпитализирован в российскую больницу с подозрением на коронавирус. Мужчина прибыл из КНР в Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, пишет «Интерфакс».

В министерстве здравоохранения Иркутской области отметили, что предварительный диагноз — нетипированный вирус гриппа А. «Однако для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск, результаты будут получены сегодня», — говорится в сообщении.

Китайцу назначили противовирусную терапию, его здоровье улучшилось. Отмечается, что обследование также проходят люди, которые контактировали с заболевшим.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербург из Китая с подозрением на коронавирус прилетели два россиянина и один китаец. Однако, как показали результаты анализов, этот диагноз не подтвердился.

Число скончавшихся от коронавируса 2019-nCoV в провинции Хубэй увеличилось до 39 человек. Большинство пострадавших от нового вируса находятся в Китае. Несколько случаев выявлено в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Вирус передается от человека к человеку, основными симптомами называют повышенную температуру, утомление и кашель с мокротой.

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