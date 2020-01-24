Коронавирус у троих госпитализированных в Петербурге не подтвердился

Исследования не подтвердили диагноз коронавирус у госпитализированных из петербургского аэропорта Пулково россиянина и гражданина КНР, а также у обратившейся к медикам с симптомами инфекции китайской туристки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу больницы имени Боткина, в которой проводили исследования.

«[У всех троих пациентов] не подтвердился коронавирус [после исследований] теми методиками, которыми [его] искали в инфекционной больнице Боткина», — сказал собеседник агентства.

Материалы по теме Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек На счету вируса уже 17 жертв, он признан биологической угрозой для населения России

Официальные диагнозы гражданина КНР и России, госпитализированных из аэропорта Пулково с подозрением на заражение смертельным китайским коронавирусом, были названы ранее. Их лечат от ОРВИ.

В связи с распространением коронавируса Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пропускных пунктах в Россию. Все приезжающие в страну должны заполнить специальную анкету и измерить температуру.

Коронавирус 2019-nCoV впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань, где находилось большинство заболевших. 22 января Ухань был закрыт: власти временно отменили авиарейсы, автобусы и поезда из города. По состоянию на ночь 24 января, число зараженных пневмонией из-за нового коронавируса 2019-nCoV в Китае выросло до 830 человек, погибли 25. Несколько случаев коронавируса зафиксированы за пределами КНР — например, в Таиланде, Японии и США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!