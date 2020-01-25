Число погибших от коронавируса увеличилось до 41

Число погибших от коронавируса 2019-nCoV в провинции Хубэй увеличилось до 39 человек. Об этом сообщает издание Global Times.

Согласно данным издания, все погибшие — жители города Ухань, где вирус был обнаружен впервые. Как отмечает РИА Новости, еще два человека умерли за пределами провинции, поэтому общее число жертв на данный момент достигло 41 человека.

Зараженными в провинции Хубэй остаются 729 человек.

Ранее в Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом. Самочувствие пациентки улучшалось постепенно: шесть дней температура у нее держалась в пределах нормы, а новые тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Большинство пострадавших от нового вируса находятся в Китае. Несколько случаев выявлено в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Вирус передается от человека к человеку, основными симптомами называют повышенную температуру, утомление и кашель с мокротой.

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