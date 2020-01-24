В Китае вылечили первого больного коронавирусом

В Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство Sina.

56-летнюю Чэнь лечили в городской больнице. Отмечается, что самочувствие пациентки улучшалось постепенно: шесть дней температура у нее держалась в пределах нормы, а новые тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Врачи уже отправили Чэнь домой.

Агентство пишет, что Чэнь долгое время жила в Ухане — городе, который считают родиной китайского смертельного вируса. Вечером 10 января у нее начался жар, и она обратилась в городскую больницу. Через два дня Чэнь перевели в Шанхай, где и проводилось лечение. Для города это стало первым случаем заболевания.

Ранее Bloomberg писал, что главный способ определить смертельный вирус — измерить температуру — ненадежен. Эксперты отмечают, что у некоторых умерших не было повышенной температуры, однако наблюдались другие симптомы — кашель и затруднение дыхания.

По последним данным, от коронавируса погибли 26 человек, 876 заражены. Большинство пострадавших находятся в Китае. Несколько случаев выявлено в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Вирус передается от человека к человеку, основными симптомами называют повышенную температуру, утомление и кашель с мокротой.

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