Все рейсы из зараженного Уханя в Москву временно отменили

Все прямые рейсы в Москву из китайского Уханя, эпицентра заражения китайским смертельным коронавирусом, временно отменены. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».

Согласно его данным, о закрытии местного аэропорта «Таньхэ» и приостановке полетов в российскую столицу сообщили китайские авиаперевозчики. При этом, по словам собеседника агентства, ограничения на авиасообщение с Китаем с российской стороны не вводились.

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23 января сообщалось, что самолет китайской авиакомпании China Southern отменил промежуточную посадку в уханьском аэропорту Тяньхэ и направился напрямую из Гуанчжоу в Москву. Днем ранее в Москву из Уханя прибыл самолет той же авиакомпании. Затем с задержкой в 15 минут воздушное судно вылетело в обратном направлении.

По последним данным, от коронавируса погибли 26 человек, 876 заразились. Большинство пострадавших находится в Китае, однако несколько случаев ранее выявили за его пределами: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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