Летящий в Москву самолет из Китая отказался садиться в Ухани из-за коронавируса

Самолет китайской авиакомпании China Southern отменил промежуточную посадку в уханьском аэропорту Тяньхэ и полетит напрямую из Гуанчжоу в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на онлайн-табло аэропорта «Шереметьево».

Речь идет о рейсе CZ355. Пока время прибытия самолета в «Шереметьево» остается прежним: 19:25 (мск). Как отмечает агентство, накануне, 22 января, в Москву из Уханя прибыл самолет той же авиакомпании. Затем с задержкой в 15 минут воздушное судно вылетело в обратном направлении.

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По последним данным, от коронавируса погибли 17 человек, более 600 заразились. Большинство пострадавших находится в Китае, однако несколько случаев ранее выявили за его пределами: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

Из-за вируса в Китае были закрыты города Хуанган, Эчжоу и Ухань, где были обнаружены первые зараженные.

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