Живущая в эпицентре смертельной эпидемии россиянка описала ситуацию

Россиянка Валерия, живущая в китайском Ухане — городе, ставшим эпицентром эпидемии смертельного коронавируса, — описала ситуацию в нем. Ее рассказ опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Девушка призналась, что боится долгое время находиться на улице. «Ухань на карантине, все парки, центры развлечений закрыли. Мы узнали об этом сегодня утром. Соответственно, я не работаю, сказали сидеть дома», — рассказала россиянка. Она добавила, что практически все прохожие на улицах пользуются масками. Отмечается, что некоторые магазины и заведения продолжают работать, в то время как рынок закрыт, а общественный транспорт не ходит.

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22 января Китай закрыл Ухань, где были обнаружены первые зараженные. Власти временно отменили авиарейсы, автобусы и поезда из города. Также сообщалось о закрытии въезда в Ухань для междугородних автобусов. Пассажиров на вокзалах и в аэропортах начали тщательно обследовать.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV возросло до 17 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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