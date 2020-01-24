На родине смертельного китайского вируса построят спецбольницу за неделю

Китай решил построить за неделю специальную больницу для заболевших смертельным коронавирусом в городе Ухань. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая CCTV.

Отмечается, что в Ухане, который считается родиной вируса, началось строительство больницы вместимостью 1000 коек для лечения пациентов с этим диагнозом. Учреждение строится по аналогии с пекинской больницей, которую возвели за такой же срок для борьбы с атипичной пневмонией SARS в 2003 году. Строительство здания площадью 25 тысяч квадратных метров в Ухане планируется завершить полностью к 3 февраля.

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О вспышке пневмонии неизвестного происхождения стало известно в декабре 2019-го. Доказано, что болезнь может передаваться от человека к человеку. По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV уже достигло 26 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Власти страны закрыли въезд и выезд из города Хуанган с населением в 7,5 миллиона человек. Кроме того, из-за распространения вируса с 25 января будет закрыт доступ в главный музейный комплекс страны — Запретный город (Гугун) в Пекине.

Случаи заражения зафиксированы за пределами Китая: в частности в Японии, Южной Корее, Таиланде, США и Сингапуре. О заболевших в России пока не сообщалось. В МИД рекомендовали россиянам, планирующим поездки в затронутые болезнью регионы, учитывать ситуацию. На всех пунктах пропуска в страну усилили контроль.

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