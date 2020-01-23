ВОЗ отказалась объявлять режим чрезвычайной ситуации из-за нового вируса

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС не рекомендовал объявлять вспышку заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае международной чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщает ТАСС.

Глава комитета Дидье Уссэн отметил, что «сейчас пока еще не время» для такого шага, вызывающего международную обеспокоенность. Данная рекомендация, добавил он, была передана генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу.

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Позднее Гебрейесус официально заявил, что ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации. Он также уточнил, что в настоящий момент организация не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки в Китай.

Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с болезнью. Он мобилизует усилия мирового сообщества на решение проблем, связанных с охраной здоровья.

По данным на вечер четверга, 23 января, в Китае зафиксировано 644 случая поражения коронавирусом 2019-nCoV, в том числе 18 летальных исходов. Наибольшее число случаев заражения выявлено в китайском городе Ухань — 444 больных. Из-за риска распространения вируса власти закрыли Ухань на въезд и выезд. В населенных пунктах Хуанган и Эчжоу действуют такие же меры. В провинциях Хубэй и Гуандун объявлена высшая степень угрозы. Несколько случаев заболевания зарегистировано за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Вьетнаме и Саудовской Аравии.

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