В двух провинциях Китая объявили высшую степень угрозы из-за коронавируса

Власти Китая объявили в двух провинциях высшую степень угрозы из-за эпидемии пневмонии, которая вызвана новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщения правительства этих регионов.

Речь идет о провинциях Хубэй и Гуандун. В этих регионах проводится мобилизация всех государственных ведомств для борьбы с этой болезнью. Для предотвращения распространения вируса власти останавливают работу предприятий, учебных заведений, отменяют культурно-массовые мероприятия, ограничивают доступ к потенциально опасным районам.

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Местное руководство также получает полномочия ограничить свободу передвижения и миграции населения, помещать жителей в карантин, если у них есть подозрения, что они являются носителями вируса.

По состоянию на 23 января 2020 года в мире зафиксировано 617 случаев поражения коронавирусом 2019-nCoV, в том числе 17 летальных исходов. В России ни одного случая инфицирования не отмечено. Эпицентром болезни стал китайский город Ухань, где произошло по меньшей мере 444 случая заражения. Опасаясь распространения заболевания, власти Китая практически полностью закрыли Ухань на въезд и выезд. Вскоре после этого аналогичные меры приняли еще в двух населенных пунктах — Хуангане и Эчжоу.

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