Главный способ определить смертельный вирус признали ненадежным

Заболевание, вызванное новым коронавирусом 2019-nCoV, не всегда сопровождается повышенной температурой. Как сообщает Bloomberg, то, что главный способ определить зараженных признан ненадежным, означает, что сдержать распространение вируса будет сложнее.

Кроме того, у болезни есть бессимптомный инкубационный период — в течение двух недель носитель вируса может не знать о болезни и заразить контактирующих с ним людей. Это увеличивает вероятность того, что зараженные свободно перемещаются и распространяют вирус.

Эксперты отмечают, что у некоторых умерших от вирусной пневмонии не было повышенной температуры, однако наблюдались другие симптомы — кашель и затруднение дыхания.

По последним данным, от коронавируса погибли 26 человек, 876 заражены. Большинство пострадавших находятся в Китае: родиной вируса считается город Ухань. Несколько случаев выявлено в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Вирус передается от человека к человеку, основными симптомами называют повышенную температуру, утомление и кашель с мокротой.

Ранее Роспотребнадзор назвал способы уберечься от нового вируса. Так, рекомендуется не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, исключить посещение зоопарков и культурно-массовых мероприятий с привлечением животных, носить маску для защиты органов дыхания и чаще мыть руки.

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