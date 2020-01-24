Названы способы уберечься от нового вируса

Роспотребназдор выпустил рекомендацию туристам воздержаться от посещения Китая. Документ размещен на сайте ведомства.

Поскольку рекомендация не является запретительным актом, границы остаются открытыми. Однако специалисты ведомства советуют не выбирать данную страну для туризма до стабилизации там эпидемиологической ситуации.

Также Роспотребназдор перечислил меры предосторожности, которые помогут избежать заражения вирусной инфекцией. Так, рекомендуется не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, исключить посещение зоопарков и культурно-массовых мероприятий с привлечением животных, носить маску для защиты органов дыхания и почаще мыть руки.

При первых признаках заболевания эксперты просят сразу обращаться к врачам и не заниматься самолечением. Если же болезнь проявилась по возвращении из поездки, пациент должен информировать врача о о времени и месте пребывания в Китае.

По состоянию на ночь 24 января, число зараженных пневмонией из-за нового коронавируса 2019-nCoV в Китае выросло до 830 человек, погибли 25. В Пекине ожидают, что наивысшая степень распространения заболевания будет в феврале.

В ночь на 24 января Всемирная организация здравоохранения воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации. По заявлению руководства организации, «сейчас пока еще не время» для такого шага.

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