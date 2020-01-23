Спрогнозирован пик эпидемии смертельного китайского вируса

Наивысшая степень распространения нового смертельного вируса 2019-nCoV в Китае может быть достигнута в феврале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью в китайском издании «Цземянь».

В беседе бывшая заместитель главы Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Ян Гунхуань рассказала, что эпидемию атипичной пневмонии объявили 20 января 2003 года. Она продолжалась полгода до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не аннулировала своего предупреждения.

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«Тяжело говорить о нынешних событиях, число случаев заболевания продолжает увеличиваться», — заявила собеседница издания. Она полагает, что пик эпидемии будет в феврале.

По данным на вечер четверга, 23 января, в Китае зафиксировано 644 случаев поражения коронавирусом 2019-nCoV, в том числе 18 летальных исходов. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в китайском городе Ухань — 444 больных. Из-за риска распространения вируса власти закрыли Ухань на въезд и выезд. В населенных пунктах Хуанган и Эчжоу действуют такие же меры. В провинциях Хубэй и Гуандун объявлена высшая степень угрозы. Несколько случаев заболевания зафиксировали за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Вьетнаме и Саудовской Аравии.

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