Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом

Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во французских городах Париж и Бордо, заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен. Ее слова приводит Franceinfo.

Бузен рассказала, что 48-летний пациент из Бордо вернулся из Китая и обратился к врачам с симптомами 23 января. Мужчину госпитализировали в индивидуальный бокс. По словам министра, после возвращения во Францию он контактировал с десятком человек.

Второй заболевший также находится в индивидуальной палате парижской больницы Bichat.

Ранее стало известно, что в Китае вылечили первого больного коронавирусом. Ученые также выяснили, что источником вируса стали змеи и летучие мыши, а его быстрое распространение связано с недостаточно высоким уровнем развития животноводческой промышленности в Китае.

По последним данным, в мире насчитывается 876 случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 26 летальных исходов. Большинство случаев инфицирования произошли в Китае. Заболевание выявлено и за пределами КНР — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Власти Китая для того, чтобы ограничить распространение болезни, почти полностью изолировали жителей городов Ухань, Хуанган и Эчжоу. Также власти страны отказались от проведения крупных мероприятий в честь празднования Китайского нового года.

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