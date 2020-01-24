Названа причина распространения смертельного китайского вируса

Недостаточно высокий уровень развития животноводческой промышленности в Китае назвали вероятной причиной распространения смертельного китайского коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Как поясняет агентство, несмотря на то что Китай — высокотехнологичная страна и вторая экономика мира, он отстает от США и стран Европы по уровню развития животноводства. Само разведение животных по состоянию на 2010 год в основном осуществлялось на задних дворах домов или на обычных фермах (44 процента поголовья скота). В таких условиях скот может свободно контактировать с другими домашними животными и хранящимися там же запасами урожая.

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Для сравнения, в США и странах Европы более 95 процентов свиней и домашней птицы разводятся изолировано на специальных промышленных фермах при соблюдении всех санитарных норм. Вопросы к Китаю также возникают на этапе реализации скота. Животных в КНР можно купить на специальных животноводческих рынках, где скот содержится в открытых стойлах и забивается там же по требованию покупателя. В результате первыми зараженными новым коронавирусом оказались люди, связанные с такими животноводческими рынками Уханя, который называют родиной заболевания, пишет Bloomberg.

Несовершенство животноводческой системы Китая проявлялось и в предыдущие годы во время птичьего гриппа (H5N1) и свиного гриппа (H1N1). Первый вирус распространился в Китае из-за контакта диких мигрирующих птиц с домашними. Второй — предположительно, из-за глобальной тенденции по перемещению свиней между фермами Европы, Северной Америки и Азии.

Ранее ученые заявили, что первоначальным источником коронавируса были змеи. Исследователи изучили структуру 2019-nCoV и обнаружили, что она близка к генетической структуре южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры. До этого в возникновении коронавируса обвиняли летучих мышей — в некоторых регионах Китая их едят, они же продавались на животноводческом рынке в Ухане, где были обнаружены первые зараженные.

По последним данным, в мире насчитывается 876 случая заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 26 летальных исходов. Большинство случаев инфицирования произошли в Китае. Заболевание выявлено и за пределами КНР — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Власти Китая для того, чтобы ограничить распространения болезни, почти полностью изолировали жителей городов Ухань, Хуанган и Эчжоу. Также власти страны отказались от проведения крупных мероприятий в честь празднования Китайского нового года.

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