Россельхознадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа на Дальнем Востоке

Опасный для людей штамм вируса гриппа птиц угрожает Дальнему Востоку. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил замглавы Россельхознадзора Николай Власов, сообщает РИА Новости.

«Вирус гриппа птиц родился в Юго-Восточной Азии, и уже есть первые случаи гибели людей от него. Вот этот вирус угрожает нашему Дальневосточному округу, если занос будет. Он не предопределен, но высоко вероятен», — сказал Власов, отметив, что в первую очередь грипп будет угрожать Приморскому краю, затем будет продвигаться через территорию Хабаровского края, через Магадан на Камчатку и Чукотку.

Также Власов добавил, что еще один штамм вируса из Центральной Азии может угрожать Сибири.

Позднее в Роспотребнадзоре опровергли информацию об угрозе птичьего гриппа для населения Дальнего Востока. В ведомстве соответствующие сообщения назвали дезинформацией.

В настоящее время на территории России зарегистрирован штамм птичьего гриппа из Европы.

Ранее в марте вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Подмосковье. Из-за этого на сельскохозяйственном предприятии «Смена» уничтожили 90 процентов птиц. У семи человек, госпитализированных в Сергиево-Посадском районе Подмосковья с подозрением на птичий грипп, не выявили вирус.

Грипп птиц — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом А(H5N1). Оно начинается с озноба, повышения температуры до 38 градусов Цельсия, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние больного быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга. Птичий грипп имеет необычайно агрессивное течение с быстрым ухудшением и высокой летальностью.

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой или мертвой птицей. Также заболеть можно после употребления в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.