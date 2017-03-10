На подмосковном предприятии из-за птичьего гриппа уничтожили почти всех птиц

Более 90 процентов птиц уничтожено на сельскохозяйственном предприятии «Смена» в Подмосковье из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает Regnum со ссылкой ГУ МЧС по региону.

На «Смене», расположенной в Сергиево-Посадском районе, забиты 198 016 голов птицы. Кроме того, на предприятии «Орловское» в Щелковском районе Московской области, где также был обнаружен вирус, уничтожено около 30 процентов пернатых (70 372 единицы).

По информации телеканала «360», в регионе запретили продажу продукции с сельхозпредприятий, где был выявлен птичий грипп. Власти Подмосковья призвали местных жителей не покупать мясо птицы в нестационарных торговых точках, передает сетевое издание m24.ru.

5 марта источник «Ленты.ру» сообщил о вспышках птичьего гриппа на трех птицефабриках — в Пушкинском, Сергиево-Посадском и Щелковском районах столичного региона.