Семь госпитализированных с подозрением на птичий грипп избежали заражения

У семи человек, госпитализированных в Сергиево-Посадском районе Подмосковья с подозрением на птичий грипп, не выявили вирус. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

«Третьего марта госпитализировано семь человек с симптомами ОРВИ», — отметил врач-эпидемолог местной больницы Павел Гусев. По его словам, результат обследования пациентов на птичий грипп — отрицательный, РНК (рибонуклеиновая кислота) вируса не была обнаружена.

В Роспотребнадзоре сообщили, что штамм выявленного на подмосковном предприятии птичьего гриппа не является патогенным для людей, передает Агентство городских новостей «Москва». «Этим видом гриппа болеют только птицы (...) Эпидемии среди людей не будет», — уверили в ведомстве.

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5 марта источник «Ленты.ру» сообщил о заражении животных на трех птицефабриках — в Пушкинском, Сергиево-Посадском и Щелковском районах. Сообщалось о госпитализации 14 сотрудников, контактировавших с больными животными. Позднее Роспотребнадзор подтвердил выявление очага птичьего гриппа на сельхозпредприятии в Подмосковье.

3 марта сообщалось, что в Сергиево-Посадском районе от птичьего гриппа погибли 11 тысяч кур.