Россия
 

В Подмосковье из-за вспышки птичьего гриппа госпитализированы 14 человек

Перейти в «Мою Ленту»

На птицефабриках в трех районах Московской области зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. В больницы госпитализированы 14 сотрудников, контактировавших с больной птицей. Об этом в воскресенье, 5 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в медицинских кругах области.

По его словам, в обязательных ветеринарных пробах от 28 февраля специалисты обнаружили генетический материал птичьего гриппа. Информация об этом поступила 3 марта, сразу после получения лабораторных анализов. В воскресенье, 5 марта, повторные анализы так же дали положительный результат.

«Инфицированный материал поступил из трех районов Московской области — Пушкинского, Сергиево-Посадского и Щелковского. Его источником, скорее всего, стала птицефабрика поселка Биокомбината в Щелковском районе. Накануне начались обсервационные мероприятия (наблюдение за здоровыми людьми, контактировавшими с больными, в отличие от карантина, куда помещают людей, уже имеющих признаки заболевания — прим. «Ленты.ру»). Пока признаков болезней у всех сотрудников птицефабрик нет», — рассказал собеседник издания.

По предварительным данным, в связи с угрозой распространения птичьего гриппа уничтожению подлежит около 400 тысяч птиц.

Информацию о госпитализации семи человек в Щелковском и семи человек в Пушкинском и Сергиево-Посадском районе в связи с вспышкой птичьего гриппа нам также подтвердил другой источник, в экстренных службах Московской области. Однако, по его данным, семь сотрудников фабрики в Щелковском районе госпитализированы с диагнозом «ОРВИ, подозрение на птичий грипп». У семи человек в Пушкинском и Сергиево-Посадском районе клинических признаков заболевания при осмотре не выявлено, за ними наблюдают врачи.

Официального подтверждения этой информации «Ленте.ру» пока получить не удалось.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Подмосковье 11 тысяч кур погибли от птичьего гриппа
Россельхознадзор запретил поставки кур и яиц из Италии
В Воронежском зоопарке усыпят всех птиц
Последние новости
В Мосуле поймали двоюродного брата «халифа» ИГ аль-Багдади
В Подмосковье из-за вспышки птичьего гриппа госпитализированы 14 человек
Участников блокады поездов из России в Конотопе уговорили разойтись
Эрдоган сравнил запрет на митинги в его поддержку в ФРГ с действиями нацистов
В «Анжи» предложили выгонять ругающихся матом фанатов со стадионов
Грузия попросит прояснить предложение Вены открыть центры для беженцев вне ЕС
В США мужчину стошнило сразу после предложения возлюбленной в самолете
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:05 4 марта 2017

Я у мамы хулиган

Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
14:43 Сегодня

Кировчанку убило упавшим с крыши снегом

16:08 Сегодня

Голый житель Новосибирска отпинал реанимобиль

12:11 4 марта 2017

В РПЦ отказались комментировать слова Поклонской о мироточении бюста Николая II

Россия
 — 
00:04 Сегодня
St. Petersburg. March against hatred. Participants of March against hatred

Под гнетом голубым

Как Светогорск и Сланцы решили стать столицей гееборства из-за конфет
13:19 Сегодня

Кремль анонсировал встречу Путина и Нетаньяху

10:00 Сегодня

В МЖД рассказали об отсутствии влияния украинских радикалов на движение поездов

22:30 4 марта 2017

Путин обсудил с Назарбаевым вопросы сотрудничества и сирийское урегулирование

Россия
 — 
00:06 Сегодня
Дмитрий Тищенко и Захар

История одного падения

Сергей Мостовщиков о мужской судьбе и женской доле
23:57 4 марта 2017

Школьники в Астрахани спасли из ледяной протоки тонущих детей

10:40 4 марта 2017

Навального закидали яйцами в Уфе

14:45 4 марта 2017

Кремль заявил о готовности Москвы продолжать борьбу с ИГ без помощи США

Россия
Я у мамы хулиган
Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
St. Petersburg. March against hatred. Participants of March against hatredПод гнетом голубым
Как Светогорск и Сланцы решили стать столицей гееборства из-за конфет
Дмитрий Тищенко и ЗахарИстория одного падения
Сергей Мостовщиков о мужской судьбе и женской доле
Голый житель Новосибирска отпинал реанимобиль
Кремль анонсировал встречу Путина и Нетаньяху
В МЖД рассказали об отсутствии влияния украинских радикалов на движение поездов
Путин обсудил с Назарбаевым вопросы сотрудничества и сирийское урегулирование
Все материалы
Мир
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Правый поворот в Европе
Придут ли правопопулисты к власти в Голландии, Франции и Германии
Университет преступного мира
Криминальный мир Бразилии — на свободе и за решеткой
В Израиле декриминализовали употребление марихуаны
Представитель Блэра прокомментировала слухи о его работе в команде Трампа
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Смертник ИГ подорвал себя в штаб-квартире «Джабхат Фатх аш-Шам»
Все материалы
Бывший СССР
Амулсарская мина
Почему золотая лихорадка может обернуться для Армении природной катастрофой
На Запорожской АЭС отключили второй энергоблок
Engineers work in the control room of the new Russian language TV channel ETV+ in Tallinn, Estonia, September 24, 2015. According to Estonian public broadcaster, the channel was established to improve the quality of the Russian-language information field in EstoniaЭфир в шоколаде
Зачем в Прибалтике хотят создать сеть «альтернативных» русских медиа
Украина подписала меморандум о сотрудничестве с МВФ
В ДНР заявили о введении режима прекращения огня в Донбассе
У блокирующих Донбасс радикалов изъяли осколочные мины
Украинские радикалы начали возводить преграды на железной дороге Москва — Киев
Все материалы
Финансы
У края пропасти
Как Венесуэла дожила до статуса провалившегося государства
Рост ВВП Китая замедлится до 6,5 процента в 2017 году
Банковый прорыв
Почему Россия резко нарастила инвестиции в Украину
Медведев заявил об изменении «погоды в экономике»
Глава Татфондбанка арестован по делу о мошенничестве
ЦБ оценил дыру в капитале Татфондбанка почти в 100 миллиардов рублей
В отношении главы Татфондбанка возбудили уголовное дело
Все материалы
Бизнес
Игра в монополию
Почему международные корпорации бессильны против ФАС
РЖД сообщили о штатном движении поездов через границу с Украиной
Представители корпорации МСП встретились с предпринимателями Тульской области
Daimler AG отзовет миллион машин из-за дефекта предохранителя
«Росавтодор» спрогнозировал рост сборов от «Платона» до 34 миллиардов рублей
Подельник Березовского из «Аэрофлота» признан виновным в крупном хищении
В Минсельхозе рассказали о планах нарастить производство зерна
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
В Иране испытали российский ЗРК С-300
Командующий группировкой в Сирии сообщил подробности освобождения Пальмиры
Предполагаемый серийный убийца задержан в Забайкалье
Турецкие спасатели нашли пилота сирийского истребителя
Все материалы
Наука и техника
Надуло
Астрономы описали ветер черной дыры
Былое величие
Чем жила разделенная Корея после братоубийственной войны
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
В МГУ докопались до скифов
Физики создали новую форму материи
Их проблемы
Иисус Христос, прожорливые разработчики и лучшие игры GDC 2017
В НАСА предложили проложить туннель до Марса
Все материалы
Спорт
Кит Терман и Дэнни ГарсияРазборки в Бруклине
Как Терман выиграл самый яркий бой года, а Хэй заплатил за самоуверенность
Судья показал желтую карточку болбою во время регбийного матча
Хабиб НурмагомедовПоддал парку
Почему бой Нурмагомедова и Фергюсона в очередной раз не состоялся
Нурмагомедов потерял 500 тысяч долларов из-за отмены боя с Фергюсоном
В «Анжи» предложили выгонять ругающихся матом фанатов со стадионов
Кучеров оригинально исполнил буллит в матче НХЛ
Российский лыжник Устюгов стал вторым в последней гонке чемпионата мира
Все материалы
Культура
«Тебе нравятся парни, да?»
Джон Бойн о месте веры и греха в современном мире
Сергей Гандлевский: Как, что, кто…
О стиле в жизни и литературе
Летопись раздевалки
Как советские девушки нашли альтернативное применение серпу и молоту
Участника One Direction арестовали после стычки с папарацци
Солист Bad Boys Blue пострадал в ДТП между Новосибирском и Томском
Кинотеатр в Алабаме отказался от «Красавицы и чудовища» из-за гей-персонажа
Орбакайте прокомментировала отмену своих концертов на Украине
Все материалы
Интернет и СМИ
Сатанизм для внуков
За что американские пенсионеры возненавидели мультики Disney
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
Это смотрит ваш ребенок
Почему современные дети любят дикие мультики и наносящих макияж мальчиков
AP согласилось убрать электронную почту жены Пенса из будущих публикаций
Пенс потребовал от AP извинений за публикацию электронного адреса его жены
В «Вечернем Урганте» показали пародию на «Ла-ла Ленд»
Spiegel объединил лица Путина и Трампа на обложке журнала
Все материалы
Ценности
Лучшие подарки к 8 марта
Lalique вдохновился античными богинями и жрицами
Клиентам ЦУМа представили мужскую одежду в стиле The Beatles
Британцы предложили измерять скорость Jaguar E-type хронографом
Audi объявил старт продаж самого мощного TT
Жажда места
Пять причин никогда не иметь Lamborghini
Maison Margiela устроит распродажу в порнокинотеатре
Все материалы
Путешествия
Самое красивое место России
Открываем Россию: зачем ехать в Ярославскую область
Развалины лагеря «Сопка» и те самые качелькиСамый трудный день
Продолжение рассказа о путешествии по Колымской трассе
Попасть в австрийскую лыжню
Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
В сети сообщили о задержании восьми россиян на Шри-Ланке без объяснения причин
Бывший замглавы Ростуризма перешел в правительство Новгородской области
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
В посольстве рассказали о сроках освобождения задержанных на Шри-Ланке россиян
Все материалы
Из жизни
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
Побег из матрицы
Пять историй о том, как оставить офис ради дела своей мечты
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
В Варшаве задержан запускавший дрон над президентским дворцом иностранец
Натали Портман родила дочь
Одинокого японца насмерть задавило порножурналами
Европейцы предпочли электроодеяла партнерам
Все материалы
Шведы, которые очень любят американские машины
Фотографии со слета фанатов американских машин в… Швеции
Лучший тюнинг месяца
8 самых ярких доработанных автомобилей февраля
Самые дорогие (и крутые) аудиосистемы в машинах
Альтернативы голосу мотора ценой в десятки тысяч евро
Самые дикие концептуальные грузовики
Необычные формы и технологии из мира грузоперевозок
Четыре модели Ford подешевели на 80-150 тысяч рублей
Infiniti добавила купе Q60 «формульный» рекуператор
Семиместный Volkswagen Tiguan добрался до европейцев
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы