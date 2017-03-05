В Подмосковье из-за вспышки птичьего гриппа госпитализированы 14 человек

На птицефабриках в трех районах Московской области зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. В больницы госпитализированы 14 сотрудников, контактировавших с больной птицей. Об этом в воскресенье, 5 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в медицинских кругах области.

По его словам, в обязательных ветеринарных пробах от 28 февраля специалисты обнаружили генетический материал птичьего гриппа. Информация об этом поступила 3 марта, сразу после получения лабораторных анализов. В воскресенье, 5 марта, повторные анализы так же дали положительный результат.

«Инфицированный материал поступил из трех районов Московской области — Пушкинского, Сергиево-Посадского и Щелковского. Его источником, скорее всего, стала птицефабрика поселка Биокомбината в Щелковском районе. Накануне начались обсервационные мероприятия (наблюдение за здоровыми людьми, контактировавшими с больными, в отличие от карантина, куда помещают людей, уже имеющих признаки заболевания — прим. «Ленты.ру»). Пока признаков болезней у всех сотрудников птицефабрик нет», — рассказал собеседник издания.

По предварительным данным, в связи с угрозой распространения птичьего гриппа уничтожению подлежит около 400 тысяч птиц.

Информацию о госпитализации семи человек в Щелковском и семи человек в Пушкинском и Сергиево-Посадском районе в связи с вспышкой птичьего гриппа нам также подтвердил другой источник, в экстренных службах Московской области. Однако, по его данным, семь сотрудников фабрики в Щелковском районе госпитализированы с диагнозом «ОРВИ, подозрение на птичий грипп». У семи человек в Пушкинском и Сергиево-Посадском районе клинических признаков заболевания при осмотре не выявлено, за ними наблюдают врачи.

Официального подтверждения этой информации «Ленте.ру» пока получить не удалось.