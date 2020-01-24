Ростуризм рекомендовал отказаться от туров в Китай из-за коронавируса

Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россиянам, которые уже находятся в Китае, советуют не выходить из гостиниц и отелей «за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета».

Кроме того, в ведомстве напомнили, что туристы имеют право требовать расторгнуть договор или изменить его условия в случае, если с момента его заключения сильно изменились обстоятельства.

Ранее стало известно, что в Китае вылечили первого больного коронавирусом. Ученые также выяснили, что источником вируса стали змеи и летучие мыши, а его быстрое распространение связано с недостаточно высоким уровнем развития животноводческой промышленности в Китае.

По последним данным, в мире насчитывается 876 случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 26 летальных исходов. Большинство случаев инфицирования произошли в Китае. Заболевание выявлено и за пределами КНР — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Власти Китая для того, чтобы ограничить распространение болезни, почти полностью изолировали жителей городов Ухань, Хуанган и Эчжоу. Также власти страны отказались от проведения крупных мероприятий в честь празднования Китайского нового года.

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