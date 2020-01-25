В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц. Об этом в субботу, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper.

Как сообщает издание, 62-летний врач Лян Удун работал отоларингологом в больнице «Синьхуа» в городе Ухань. Симптомы заражения коронавирусом у медика появились 16 января. В субботу, 25 января, врач скончался.

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По последним данным, коронавирусом 2019-nCoV заразились 876 человек, погиб 41 пациент. Большинство зараженных находятся в Китае, однако несколько больных выявили за пределами страны: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США.

Ранее, 24 января, сообщалось , что вспышка пневмонии, вызванная новым китайским коронавирусом, приведет к спаду потребительских расходов в Китае.

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