Названы последствия китайского вируса для экономики

Вспышка пневмонии, вызванная новым китайским коронавирусом, приведет к спаду потребительских расходов в Китае. Такое мнение высказали аналитики агентства S&P Global Ratings. Именно этот сектор называют одним из наиболее важных двигателей экономического роста в стране, передает «Интерфакс».

Главный экономист по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона S&P Шон Рош указал, что вспышка пришлась на период празднования Нового года по лунному календарю. Именно в это время китайцы активно расходуют деньги на подарки, развлечения и путешествия.

Материалы по теме «Я здесь, и мне отсюда не уехать» Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом

В S&P выделили несколько наиболее уязвимых секторов: речь идет не только о потребительских расходах, но также о туризме, инвестициях и промышленном производстве. Конкретных прогнозов экономисты делать не стали: все зависит от того, насколько высоким окажется уровень смертности от вируса.

Ранее в январе эксперты Goldman Sachs предрекали, что из-за распространения вируса упадут цены на нефть. В итоге Brent опустилась более чем на два процента и мировые рынки залихорадило.

По последним данным, коронавирусом 2019-nCoV заразились 876 человек, погибли 26 пациентов. Большинство зараженных находятся в Китае, однако несколько больных выявили за пределами страны: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



