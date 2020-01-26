У попавших в московскую больницу китайцев не нашли коронавирус

У граждан Китая, которые ранее были госпитализированы с высокой температурой в одну из московских больниц, не нашли коронавирус. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения города, передает «Интерфакс».

В депздраве отметили, что скорая помощь выезжала на место проживания туристов потому, что они прибыли из КНР. Из-за вспышки коронавируса в стране медики приняли решение отправить туристов в больницу. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии с обычными проявлениями ОРВИ. Им оказывают необходимую помощь.

О госпитализации семерых китайцев сообщалось накануне, 25 января. Все они проживали в гостинице и заболели два дня назад. Прибывшие на вызов врачи приняли решение осмотреть и других постояльцев отеля.

Сейчас в Китае зафиксирована вспышка коронавируса. По последним данным российского Минздрава, его жертвами стал 41 человек. Меры властей по защите населения затрагивают свыше миллиарда жителей страны. В 22 провинциях и муниципалитетах введен наивысший уровень опасности из-за угрозы здоровью людей.

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