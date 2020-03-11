Коронавирус помешал Анне Винтур приехать в Россию

Китайский коронавирус помешал главному редактору модного журнала Vogue и художественному директору издания Condé Nast USA Анне Винтур приехать на конференцию в Россию. Об этом сообщается на Instagram-аккаунте мультимедийной компании Condé Nast Россия.

«Мы обеспокоены сложной ситуацией, связанной с распространением коронавируса, поэтому переносим конференцию Condé Nast Digital Day на вторую половину года», — говорится в официальном сообщении команды Condé Nast.

В свою очередь администраторы российского аккаунта принесли извинения всем купившим билеты на мероприятие и пообещали, что они останутся действительными на новую дату, которая пока не называется.

Ежегодная конференция, посвященной обсуждению современных цифровых медиа, планировалась на 2 апреля и должна была состояться в Москве.

Массовые мероприятиями отменяются по всему миру из-за опасений по поводу быстрого распространения коронавируса. В их числе оказались и Недели моды: например, в марте стало известно, что из-за эпидемии власти Токио отказались от проведения модных показов.

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