Российскую Неделю моды обезопасят от коронавируса

Гостей российской Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week обезопасят от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В связи c распространением пневмонии COVID-19 на указанном мероприятии в Москве будут приняты дополнительные меры предосторожности. В частности, на входе в «Манеж», где будут проведены модные показы, установят систему дистанционного измерения температуры тела. Помимо этого, организаторы увеличат число бригад скорой медицинской помощи и частоту санитарной обработки комплекса.

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Московская Неделя моды пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 31 марта по 4 апреля. Свои коллекции представят известные модные дома, такие как Slava Zaitsev, IGOR GULYAEV, CHAPURIN, RomaUvarovDesign и другие. Шоу будет транслироваться на сайте Mercedes-Benz Fashion Week.

По всему миру отменяются массовые мероприятиями из-за опасений по поводу быстрого распространения коронавируса. В их числе оказались и Недели моды: в марте стало известно, что из-за эпидемии власти Токио отказались от проведения модных показов.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 98,7 тысячи человек, скончались 3,3 тысячи человек, более 55,5 тысячи вылечились. Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности международного распространения SARS-CoV-2 до очень высокого.

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