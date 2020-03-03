Итальянский модный дом Gucci отменил показ из-за коронавируса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Бренд должен был представить коллекцию 18 мая в американском Сан-Франциско, штат Калифорния. Однако креативный директор Алессандро Микеле отменил шоу. Его решение связано с тем, что на территории США от пневмонии нового типа скончались шесть человек. О том, когда и где бренд намерен провести показ, не сообщается.

Ранее организаторы Недели моды в Токио, которая должна была пройти с 16 по 21 марта, отменили мероприятие из-за вспышки коронавируса.

В феврале сообщалось, что модели французского бренда Marine Serre вышли на подиум на Неделе моды в Париже в защитных масках от коронавируса. Шесть китайских дизайнеров, которые планировали провести показы на Неделе моды, отменили поездку из-за эпидемии. Китайский квартал Бельвиль в Париже закрыт на карантин.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 3 марта заражены более 92,1 тысячи человек. Из них 3,1 тысячи скончались, а более 48 тысяч вылечились. Случаи заболевания зафиксированы почти в 70 странах мира. В России зафиксированы шесть случаев: двое граждан Китая на территории страны, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, а также россиянин, недавно вернувшийся в Москву из Италии.

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