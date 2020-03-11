На обложку российского модного журнала попала Темникова в медицинской маске

Российская певица Елена Темникова попала на обложку модного журнала Glamour. Фотографию первой страницы российской версии издания опубликовали в Instagram в среду, 11 марта.

На снимке Темникова запечатлена в медицинской маске, в желтой куртке и с двумя косами. «Главной темой номера стала осознанность. Осознанность во всем: в потреблении, в отношении к себе и окружающему миру», — говорится в описании поста. Администраторы аккаунта также отметили, что в новом апрельском номере впервые будут отмечены фотографии, на которых редакторы применяли фотошоп.

Автором съемки стал фэшн-фотограф Данил Головкин. Стилистом выступила Полина Шабельникова, а визажистом — Юрий Столяров.

Ранее в марте сообщалось, что жители Нью-Йорка превратили медицинские маски, предназначенные для защиты от коронавируса, в модный аксессуар. Американцы считают, что паника вокруг COVID-19 не является поводом для прекращения экспериментов со стилем, и креативно подходят к выбору защитных средств. Например, некоторые ходят по городу в ярких масках с мордами животных, разноцветными смайликами или же в черных масках, в том числе, с изображением черепов.

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