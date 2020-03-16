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Женщина снялась голой и прикрылась масками ради защиты от коронавируса

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Стефания Барбальо
Стефания Барбальо
Фото: Stefania Barbaglio

Итальянка попозировала обнаженной, прикрываясь медицинскими масками, ради защиты от коронавируса. Ее снимки публикует Metro.

На одном из размещенных кадров ее запечатлели голой в бюстгальтере из масок, а на другом она сфотографировалась топлес с маской на лице.

Стефания Барбальо (Stefania Barbaglio) живет в Лондоне, однако ее семья находится в одном из регионов Италии, помещенных на карантин. 34-летняя женщина решила сняться обнаженной, используя медицинские маски в качестве нижнего белья, с целью пропаганды защиты от коронавируса. По ее словам, важно закрывать лицо, чтобы остановить распространение инфекции.

«Это не просто паника, множество людей умирают каждый день, тысячи зараженных попадают в больницы. Мы можем победить это, но каждый должен внести свой вклад. Мойте руки, надевайте маску, носите с собой салфетки и слушайте советы медиков», — отметила итальянка.

Она рассказала о том, что ее семья живет в «ужасающей реальности». «Моя мать выходит в определенное время только для того, чтобы купить еду, а отец остается дома уже три недели из-за страха заразиться, двое его друзей умерли от коронавируса. Моя сестра, живущая в соседнем городе от родителей, не может навестить их», — пояснила Барбальо.

В марте женщина придумала способ защититься от коронавируса. Она поделилась роликом, на котором изготавливает маску из старого бюстгальтера. В конце видео женщина демонстрирует, как надевать получившуюся маску. Публикация стала вирусной, собрав более 15 тысяч лайков и комментариев. Большинство пользователей не одобрили идею, заявляя, что не имеющая фильтра маска не способна защитить от вируса.

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