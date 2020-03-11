Женщина придумала способ защититься от коронавируса бюстгальтером

Женщина придумала способ защититься от коронавируса, изготовив маску из старого бюстгальтера. На опубликованное в Facebook видео обратили внимание в The Sun.

На кадрах неизвестная изобретательница разрезает пополам ярко-синий бюстгальтер на стыке чашек. После этого она отделяет ненужную часть тянущихся бретелек и с помощью клея закрепляет их таким образом, чтобы конструкция прочно держалась на голове.

В конце ролика женщина демонстрирует, как надевать получившуюся маску.

Видео стало вирусным и собрало более 15 тысяч лайков и комментариев. Большинство пользователей не одобрили идею, заявляя, что не имеющая фильтра маска не способна защитить от вируса. Некоторые из них посоветовали носить ее в качестве модного аксессуара.

Ранее в марте сообщалось, что жители Нью-Йорка превратили медицинские маски, предназначенные для защиты от коронавируса, в модный аксессуар. Американцы считают, что паника вокруг COVID-19 не является поводом для прекращения экспериментов со стилем, и креативно подходят к выбору защитных средств. Например, некоторые ходят по городу в ярких масках с мордами животных, разноцветными смайлами или же в черных масках с изображением черепов.

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