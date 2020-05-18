Наоми Кэмпбелл показала свой защитный костюм от коронавируса

Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл села в самолет в защитном костюме с маской и очками. Она опубликовала селфи в защите в своем Instagram-аккаунте.

On the move... Фото опубликовано @naomi

Кэмпбелл также отметила, что на протяжении последних 15 лет всегда тщательно протирает сиденья самолета и защитный костюм ей «не для веселья».

Она подробно рассказывает девяти миллионам своих подписчиков о том, как защищается от коронавируса.

Ранее Кэмпбелл выбросила манто люксового бренда Burberry после авиарейса из страха заразиться коронавирусом.

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